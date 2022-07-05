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Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Gürün İlçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Kayseri- Malatya karayolunda seyreden 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaşı şeride geçerek takla attı. Araçta bulunan toplamda 5 kişi ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Emniyet, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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