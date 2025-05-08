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Sivas'ta Doğalgaz İletim Hattına Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Sivas'ta Doğalgaz İletim Hattına Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında, Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın, BOTAŞ, itfaiye ve jandarma ekiplerinin 10 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Gaz arzında kesinti beklenmiyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası civarından geçen Ordu- Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.05 sıralarında Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarından geçen ve Ordu-Giresun arasında doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili olan yangın, BOTAŞ, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ yetkililerinin boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmediği belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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