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Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edildiSİVAS Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edilirken kerpiç bir binada hasar meydana geldi.

Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edildi

SİVAS Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edilirken kerpiç bir binada hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkileri Sivas'ta hissedildi. Sivas'ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu. Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - 3. Sayfa

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