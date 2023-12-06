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Sivas'ta Çatıdan Düşen Hasta Ambulans Helikopter ile Hastaneye Sevk Edildi

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan hasta, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan hasta, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesinde meydana geldi. Yüksekliği yaklaşık 4.5 metre olan bir evin çatısından düşen Y.D. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk tedavisi yapılan Y.D'nin Sivas'a sevk edilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Kayseri'den havalanan ambulans helikopter ilçe de bulunan sahaya inerek yaralı adamı aldı. Yaralı adam havalanan ambulans helikopter ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gemerek Sivas Ulaşım Acil Durum 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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