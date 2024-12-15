Sivas'ta Aile İçi Cinayet: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Sivas'ta alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan aile içi cinayette hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay dün Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak oğlu ise başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K. gözaltına alındı. H.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken öldürülen anne ve oğlunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi camiinden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İmranlı İlçesi Celaldamı Köyüne gönderildi. - SİVAS