Sivas'ta 800 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Sivas'ta 800 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta 800 kök kenevir ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde bir şüpheli araçta yapılan aramada ekilmek üzere saksılarda yetiştirilmiş 800 kök kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla İlçesinde bir şüpheli araçta yapılan aramada ekilmek üzere saksılarda yetiştirilmiş 800 kök kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas Şarkışla İlçesi Akçakışla Köyünde gece saatlerinde içerisinde Ç.M.G. K.A.,B.T, K.T. isimli şahısların bulunduğu araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda 200 gram kubar esrar, ekilmek üzere saksılarda yetiştirilmiş 800 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelilerin kan ve idrar örneklerinin alınmasına ardından K.A. isimli şahıs gözaltına aldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Şarkışla, Kenevir, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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