Aranan 3 firari hükümlü Koyulhisar ilçesinde yakalandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E., Kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.O. ve S.O. isimli firari hükümlüler yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli işlemlerin ardından 3 firari hükümlü Şebinkarahisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı