Sivas'ta 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü, silahlı yaralama suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan B.S. isimli şahsı yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta silahlı yaralama suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği bünyesinde aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında silahla yaralama suçundan 25 yıl 98 ay 65 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. isimli aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa