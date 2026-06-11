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Sivas'ta 133 bin 840 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Sivas'ta 133 bin 840 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
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Sivas'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda üzerlerinde 133 bin 840 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta üzerlerinde 133 bin 840 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde geçtiğimiz günlerde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 133 bin 840 adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme suçlamalarıyla işlem yapıldı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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