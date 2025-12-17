Sivas'ta 10 kaçak göçmen yakalandı
Sivas'ta Koyulhisar İlçe Jandarma ile Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunda bir minibüs durdurdu. Ö.F.S. yönetimindeki minibüs içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa