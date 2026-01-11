Sivas-Kayseri kara yolu araç ulaşımına kapatıldı
Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Sivas'ta, Sivas- Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Sivas'ta rüzgar şiddetini artırdı. Yoğun rüzgar nedeniyle sürgünün oluştuğu Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kapatılan yoldan ilerlemek isteyen sürücüler, çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü yolun kısa sürede tekrar araç trafiğine açılması bekleniyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa