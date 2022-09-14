Sivas haberleri: Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Sivas gündem haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Sivas'ın Gürün ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yılanhöyük mevkiinde meydana geldi. Kader Doğan yönetimindeki 44 AED 911 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra yoldan çıktı. Kazada sürücü Doğan ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Yasin Kayacı/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gürün Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sivas haberleri: Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.