Elazığ'da Siteye Giren Şüpheliler Araç Camını Kırdı

Elazığ'da bir siteye giren şüpheliler, park halindeki aracın camını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önüne araçla gelen şüphelilerden 3'ü araçtan inerek içeri girdi. Şahıslardan biri elinde aldığı cisimle HRO Z 2323 plakalı aracın arka camını kırdı. Şüpheliler ardından kaçarak uzaklaştı. Araç sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı