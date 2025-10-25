Haberler

Şişli'de Yokuş Aşağı Kontrolden Çıkan Araç Park Duvarına Çarptı

Güncelleme:
Şişli Mecidiyeköy'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil, parkın duvarına çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmadı.

Şişli'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan aracın parkın duvarına çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü otomobiliyle yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybederek yolun sonunda bulunan parkın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücüyü araçtan çıkardı. Kazaya karışan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
