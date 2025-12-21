Haberler

Şişli'de kaldırımdaki taşlama makinesini çalan şahıs tutuklandı

Şişli'de kaldırımdaki taşlama makinesini çalan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de motosikletiyle kaldırımdaki taşlama makinesini çalan 46 yaşındaki şahıs, polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de, motosikletiyle kaldırımdaki taşlama makinesini çalan şahıs, kısa sürede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Meşruiyet Mahallesi'nde, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında Ş.A. (46) isimli şahıs, motosikletiyle kaldırım üzerinde duran metal kesme ve zımparalama işlemi için kullanılan taşlama makinesini geldiği motosikletine yükledikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra durumu fark eden makine sahibi, polise giderek ihbarda bulundu. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli, olaydan bir gün sonra saat 17.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.A., 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etrafı kolaçan edip makineyi aldı

Öte yandan şüphelinin, dükkanın önüne motosikletiyle geldiği, kaldırımda duran taşlama makinesini fark ettikten sonra bir süre incelediği, etrafı kolaçan edip, makineyi alarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title