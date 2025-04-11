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Şişli'de İki Kişinin Öldüğü Saldırının Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

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Şişli'de biri hamile iki kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan altı şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayın çete üyeleri arasında husumet nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Şişli'de 2 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, mağdurları husumetli oldukları çete üyesi sanıp yurt dışından aldıkları talimatla saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilirken, asıl hedefleri olan Samet adlı kişinin ise kurtulduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Şişli Kuştepe Mahallesi, Yavru Kuş Sokak'ta 7 Nisan gecesi meydana gelen olayda hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer, kaldıkları apart odasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin kaçma anlarının güvenli kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüpheliler Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadeleri alındı. Şüpheliler A.S., B.Z., A.Y. ve S.M'nin verdiği bilgilerin ardından 18 yaşından küçük iki şüpheli de yakalandı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mağdurları husumetli oldukları çete üyesi sanmışlar

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin baskın yaptıkları dairedekileri husumetli oldukları suç çetesi üyeleri sandıkları için saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Küçükcoşkun ve Gezer'in apart otele yeni geldiği belirlenirken, şüphelilerin orada kalan rakip suç çetesi üyelerini otel görevlisiyle yaptıkları konuşmada teşhis ettirdikleri öğrenildi. Bunun üzerine yurt dışından talimat alan şüphelilerin, saldırıyı yapmaya karar verdikleri belirlendi. Zile basanların kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer'e ateş eden şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun'u yanlışlıkla vurdukları öğrenildi. Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan Samet adlı kişinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edildi. Aynı dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediğini öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - 3.Sayfa
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