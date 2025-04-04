3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Şişli'de Çatı Katında Yangın: Madde Bağımlısı Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, bina sakinlerinin iddialarına göre madde bağımlısı bir kişi tarafından çıkarıldığı öne sürüldü ve şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Bina sakinleri kendini dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

'Yangını madde bağımlısı çıkardı' iddiası

Öte yandan, mahalle ve apartman sakinleri, yangını dairede yaşayan S.A. isimli şahsın çıkardığını iddia etti. Madde bağımlısı olduğu ve evini yaktığı iddia edilen şahıs, ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.