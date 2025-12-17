Şişli'de bir araç, kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL