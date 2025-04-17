Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak

İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilen TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

"NABIZSIZ VE ENTÜBE ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLDİ"

Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in nabızsız ve entübe bir şekilde hastaneye getirildiği ve 10 dakika boyunca yapılan kalp ve akciğer masajı sonrası yeniden spontan dolaşım sağlanarak nabız alındığı bildirildi. Açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor" denildi.

"AORT MOSMOR OLMUŞTU"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Benim uzun zamandır gördüğüm en komplike disseksiyonlardan biriydi" diyerek, "Aort mosmor olmuştu. Biz ameliyata girdiğimizde masajla girdik. Vücut dolaşımını rahatlattıktan sonra masajı durdurduk. Geldiğinde kalbi durmuştu" diye konuştu. "Hastamız çok kritik pozisyonda" diyen Sağbaş, "Uzun vadeli de konuşmamız mümkün değil. Kritik saatler önümüzde" ifadesini kullandı. Sağbaş, yaptığı son açıklamada ise Önder'in dolaşımla ilgili bir parametresinde iyileşme olduğunu ve kanamasının neredeyse durduğunu söyledi.

UYUTULACAĞI GÜN SAYISI 5'E ÇIKARILDI

Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Florence Nightingale Hastaneler Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin "kalp hastalıkları içindeki en büyük ameliyatlardan biri" olduğunu söylediği ameliyat, 10 saat sürdü.