Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davasında 2 sanığa tahliye

Şişli'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 16 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, ilk celsede 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.

Şişli'de 8 Eylül 2022'de Sırbistan'daki suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, aralarında cinayetin planlayıcısı oldukları öne sürülen Radjone Zıvkoviç ve Milan Vujotic'in de bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Radoje Zıvkıviç ve Zdravko Perunıviç bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya 10 tutuklu sanık ile örgüt kurmak ve yönetmekle iddiasıyla ev hapsinde bulunan Milan Vujojic de, 1 tutuksuz sanık ile salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan ve 'Kavacki' suç örgütünün yöneticilerinden olduğu öne sürülen tutuklu sanık Radjone Zıvkoviç, "Türkiye'ye 2018'de uçakla geldim. Bu olayla ilgili herhangi bir bilgim yok herhangi bir dahlim de yok. Emniyette telefonumu açmamı istediler, açmadım. Şifremi de söylemedim. İddianamedeki fotoğraflar bana ait değil, benim telefonumdan elde edilmiş fotoğraflar değil. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Polisler beni bu olaydaki kişiyi öldüren şahıs olmakla itham etti"

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılan ve yine 'Kavacki' suç örgütünün yöneticilerinden olduğu öne sürülen sanık Milan Vujotic suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Karadağ vatandaşıyım, Sırbistan ile hiçbir alakam yok. Bana atıfta bulunulan herhangi bir suç örgütü ile alakam yok, kabul etmiyorum. Nisan 2021'de Türkiye'ye giriş yaptım. 2016'da Fransa'da kayak yaparken yaralandım. Türkiye'ye bu sebeple tedavi amaçlı geldim. 23 Eylül 2022'de Maltepe'de yakalandım. Polisler beni bu olaydaki kişiyi öldüren şahıs olmakla itham etti. Bu doğru değildir. İddianamede adı geçen sanıklardan hiçbiri ile iletişimim olmadığı gibi tanışıklığım da yoktur. İddianamedeki suçla alakam yoktur. Karadağ'da herhangi bir suç örgütü ile alakam yoktur" şeklinde konuştu.

"Öldürülen kişinin resimlerini olaydan 3-4 gün sonra haber sitelerinde gördüm"

Tutuklu sanık Asiye Yüksel ise savunmasında, "Bu olayın hiçbir yerinde değilim. Çetelerin hiçbirini tanımıyorum. Sadece Mario'yu tanıyorum. Öldürülen kişinin resimlerini olaydan 3-4 gün sonra haber sitelerinde gördüm. Sırp olduğu için Mario'ya, 'tanıyor musun?' diye sordum. 'Tanımıyorum' dedi. Olayla uzaktan yakından alakam yok. Bu örgütte yerim ne? Sırplar arasında olan bir olay. Şoktayım" ifadelerini kullandı.

2 sanığa tahliye

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, ifadesi alınmayan sanıkların ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL