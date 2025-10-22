Şırnak'ta Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesi ile Cizre arasındaki karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İdil-Cizre karayolu üzerindeki jandarma köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yunus F. yönetimindeki 07 CBZ 785 plakalı otomobil ile Adnan Ö. idaresindeki 72 EK 972 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yunus F. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK