Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kuzey Irak'tan Diyarbakır istikametine doğru giden Ömer Uğur idaresindeki yolcu otobüsü İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybederken, yolcu otobüsünde bulunan sürücü Ömer Uğur ile 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Merve Batmaz'ın cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Merve Batmaz'ın İdil'in Oyalı Köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak 3. Sayfa Haberler

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