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Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: İki Kadın Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Lale ve Leyla Erdoğan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayda 9 kişi de yaralandı.

Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kadın toprağa verildi.

Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde hayvanları için kışlık yem toplamaya giden köylülere yıldırım çarpması sonucu Lale ile Leyla Erdoğan hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Lale ve Leyla Erdoğan isimli kadınlar dün akşam Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailelerine telim edildi. Lale ve Leyla Erdoğan dün gece gözyaşları arasında Şırnak merkez Kaymakam Çeşmesi köyünde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Leyla Erdoğan

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