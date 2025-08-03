Şırnak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın merkez ilçesine bağlı Balveren beldesinde çıkan örtü yangını, 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Milli Karakol Komutanlığı yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 200 personel karadan, bir yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK