Şırnak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
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Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü yangını, 200 personelin ve bir yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şırnak'ın merkez ilçesine bağlı Balveren beldesinde çıkan örtü yangını, 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Milli Karakol Komutanlığı yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 200 personel karadan, bir yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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