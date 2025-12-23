Haberler

Şırnak'ta narko-alan uygulamaları aralıksız sürüyor

Güncelleme:
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanım ve satışına karşı yürütülen narko-alan uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor. Gençlerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde, metruk binalar ve riskli alanlar titizlikle kontrol ediliyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde yürütülen narko-alan uygulamaları kararlılıkla devam ediyor.

Özellikle gençlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda metruk binalar, parklar, bahçeler, sokak araları ve riskli görülen alanlar titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştirilirken, suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ŞIRNAK

