Şırnak'ta Tır Tanker Değişimi Sırasında Halat Koptu: 2 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir tırın tanker değişimi sırasında halat kopma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kizir mevkiinde 7 Kasım günü bir tırın tanker değişimi sırasında vincin halatının kopması sonucu H.C. ve C.C., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan C.C., Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Vinç halatının kopma anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ŞIRNAK