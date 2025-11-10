Haberler

Şırnak'ta Tır Tanker Değişimi Sırasında Halat Koptu: 2 Yaralı

Şırnak'ta Tır Tanker Değişimi Sırasında Halat Koptu: 2 Yaralı
Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir tırın tanker değişimi sırasında vincin halatının kopması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir tırın tanker değişimi sırasında halat kopma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kizir mevkiinde 7 Kasım günü bir tırın tanker değişimi sırasında vincin halatının kopması sonucu H.C. ve C.C., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan C.C., Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Vinç halatının kopma anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
