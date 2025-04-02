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Şırnak'ta Tır Devrildi: 3 Yaralı

Şırnak'ta Tır Devrildi: 3 Yaralı
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Şırnak'ın Kasrik beldesinde bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumları iyi.

Şırnak'ın Kasrik beldesinde tırın şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.İ. idaresindeki 06 CJJ 438 plakalı tır, Kasrik beldesi Koçbeyi mevkisinde yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile B.K. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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