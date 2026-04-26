Şırnak'ta suça geçit yok: 17 milyonluk soygun aydınlatıldı

Şırnak'ta son dönemde suçla mücadelede elde edilen başarılar, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sahadaki kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. 19 Nisan Pazar günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 17 milyon lira değerinde altın ile dövizin çalındığı kuyumcu hırsızlığı olayı, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın başkanlığında kurulan özel ekiple kısa sürede çözülerek olayın failleri yakalandı. Meydana gelen olayın hemen ardından özel ekip kurulurken, 4 gün süren titiz çalışmada 150 kamera kaydı incelendi, toplamda 750 saatlik görüntü detaylı şekilde analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler tek tek tespit edilerek Şırnak ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı