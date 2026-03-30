Şırnak'ta sel göçerleri vurdu: Hayvanlar telef oldu, çadırlar sular altında kaldı

Şırnak'ta sel göçerleri vurdu: Hayvanlar telef oldu, çadırlar sular altında kaldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Cudi Dağı eteklerindeki göçerlerin yaşam alanlarını olumsuz etkiledi. Sel suları çadırları sürüklerken, birçok küçükbaş hayvan telef oldu. Göçerler, acil yardım talep ediyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Cudi Dağı eteklerinde konaklayan göçerleri olumsuz etkiledi. Sel sularının bastığı kışlaklarda yaşam çadırları zarar görürken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Aksu köyü yakınlarında bulunan kışlaklarda yaşayan göçerler, aniden bastıran sağanak sonrası oluşan taşkınla karşı karşıya kaldı. Sel suları çadırları sürüklerken, hayvan sürülerinde de kayıplar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 koyun ve 3 yavru kuzu selde telef oldu. Göçerler, sel nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden acil yardım ve zararlarının karşılanmasını talep etti. Yetkililerin kısa sürede bölgeye gelerek inceleme yapmaları bekleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
