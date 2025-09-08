Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Elde Edildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, kaçakçılık ve asayiş büro ekipleri tarafından il geneli ve Habur Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ve uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 260 adet sentetik ecza maddesi, 1,26 gram metamfetamin maddesi, bin 780 paket sigara, bin 800 adet puro, 310 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK