Şırnak'ta Kaza: 1 Bebek ve 2 Kişi Yaralandı

Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savruldu. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak-Cizre kara yolu 4'üncü kilometresinde meydana geldi. 16 BJM 768 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çarpıp savruldu. Kazada baba F.B., 2 aylık L.S.B. ve anne C.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ile 2 aylık bebeğinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK