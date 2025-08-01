Şırnak'ta Kadın, Babasının Hediyesini Kaybetti

Şırnak merkezde ikamet eden 23 yaşındaki B.B., annesini götürdüğü Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çevresinde yaklaşık 50 bin TL değerindeki altın kolyesini kaybetti.

Rahatsızlanan annesini hastaneye götüren B.B. isimli genç kadın babasının kendisine hediye ettiği kolyenin yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi açıdan da büyük bir değere sahip olduğunu belirterek, "Babamın bana hediyesiydi, çok büyük bir anlamı var. Dünden bu yana her yeri arıyorum. Ama bulamadım" dedi.

Kayıp kolyenin annesinin cebinden düştüğünü aktaran B.B., konuyla ilgili olarak emniyet birimlerinden destek beklediğini dile getirdi. B.B., "Hastane çevresinde kaybettik. Dürüst bir vatandaşın kolyeyi getirip teslim edeceğine inanmak istiyorum. Lütfen insanlık namına yardımcı olun" dedi. - ŞIRNAK