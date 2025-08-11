Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 45 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Güncelleme:
Şırnak'ta yapılan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 4.90 gram metamfetamin, ecstasy haplar ve çok sayıda kaçak sigara ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 4-10 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 4.90 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstasy hap maddesi, 3 adet bong, 13 bin 170 paket sigara, 157 adet elektronik sigara, 13 adet cep telefonu, 110 adet gözlük, 50 adet puro, 21 adet sahte dolar, 112 adet emtia ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
