Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 36 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbari bilgiler neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişiye işlem yapılırken, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, şüphelilere ait 36 adreste yapılan arama ve tarama faaliyetinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 3 gram kubar esrar, 275 adet elektronik sigara, 17 bin 509 adet bandrolsüz sigara, 197 kilogram çay, 150 adet puro, 50 adet cep telefonu, 84 adet termos, 654 adet oyuncak, 2 bin 17 adet muhtelif inşaat malzemesi, 122 diğer elektronik eşya, 103 adet ev ve büro eşyası, 643 adet muhtelif el aletleri, 189 adet kozmetik eşya, 232 adet süs eşyası, 540 adet muhtelif gıda malzemesi, 398 adet mutfak eşyası ve 323 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 618 bin 300 TL olup, gümrük kaçağı malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 36 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK