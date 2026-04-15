Şırnak'ta göçük altında kalan inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Balveren beldesindeki ilkokul inşaatında meydana gelen göçükte, 32 yaşındaki inşaat mühendisi Murat Bektaş hayatını kaybetti. İnşaatta yürütülen çalışmalar sırasında meydana gelen göçük nedeniyle Bektaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Şırnak'ın Balveren beldesinde ilkokul inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan mühendis hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Balveren İlkokulu inşaatında görevli 32 yaşındaki inşaat mühendisi Murat Bektaş, akşam saatlerinde istinat duvarının dış kısmında yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 2 metre derinliğinde açılan su gideri çukuruna kot ölçümü yapmak üzere indi. Bu esnada duvarın üst bölümünde bulunan toprak kütlesi aniden kayarak Bektaş'ın üzerine çöktü. Göçük altında kalan Bektaş için çevrede bulunan işçiler ve vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede toprak altından çıkarılan Bektaş, ağır yaralı olarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Antrenmanda paylaşılan görüntü taraftarları sevince boğdu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Nefes kesen görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den
Çocuk istismarı görüntülerini sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Skandal olay! Mide bulandıran görüntüleri satmaya kalktı