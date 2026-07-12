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Erkan Sak için dev arama operasyonu, üç gündür haber yok

Erkan Sak için dev arama operasyonu, üç gündür haber yok
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı arama çalışmaları üçüncü gününde de AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerle aralıksız sürüyor. Ekipler, güçlü akıntıya rağmen 13 kilometrelik bölümü didik didik arıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayına düşerek kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız sürüyor. AFAD, jandarma, polis ve gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmalarda Habur Çayının 13 kilometrelik bölümü didik didik aranırken, ekiplerin güçlü akıntıya karşı verdiği zorlu mücadele kameralara yansıdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkiinde üç gün önce balık tutmak amacıyla girdiği Habur Çayında dengesini kaybederek akıntıya kapılan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Kayıp gence ulaşabilmek için bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu yürütülüyor. AFAD, jandarma, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri, Habur Çayı boyunca yaklaşık 13 kilometrelik hattı metre metre tarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan çalışmalarda ekipler, su altı ve su üstünde yoğun mesai harcıyor. Çayın kıyıları, dere yatakları, sazlık alanlar ve akıntının sürükleyebileceği noktalar titizlikle kontrol ediliyor. Arama çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek verirken, gönüllüler dere yataklarında ve kıyı kesimlerinde ekiplerle birlikte arama faaliyetlerine katılıyor.

Ekipler zorlu akıntıyla mücadele ediyor

Habur Çayında etkili olan güçlü akıntı, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. Ekipler, suyun debisinin yüksek olduğu bölgelerde zaman zaman zor anlar yaşarken, kayıp gence ulaşabilmek için tüm imkanlar seferber ediliyor. Arama çalışmaları sırasında yaşanan zorlu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Akıntıya karşı dikkatli şekilde ilerleyen ekiplerin özverili mücadelesi görüntülere yansıdı. Erkan Sak'ın yakınları ve köy sakinleri de çalışmaların sürdüğü bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor. Yetkililer, arama çalışmalarının sonuç alınana kadar aralıksız devam edeceğini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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