Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Orman Yangını

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Gabar Dağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gabar Dağı'nda Akçay köyü Demiraltı Mezrası bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 2 arasöz, 2 acil müdahale aracı, 4 pikap ve 19 personelle müdahale edilirken, havadan da Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının, bölgedeki petrol kuyularına yakın mesafede olması endişeleri artırırken, ekipler yangının yayılmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. - ŞIRNAK