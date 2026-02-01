Haberler

Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 metreyi geçen kar kalınlığı sonrası meydana gelen çığ nedeniyle Bölücek, Beşağaç, Güneyakka ve Değirmen köy yolları ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düşen çığ nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Günyüzü köyü yakınlarında aşırı kar yağışının ardından çığ düştü.

ÇIĞ DÜŞTÜ

Çığ nedeniyle Bölücek, Beşağaç, Güneyakka ve Değirmen köy yolları ulaşıma kapandı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

