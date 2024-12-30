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Şırnak'ta Çığ Düşmesi Anı Kaydedildi

Şırnak'ta Çığ Düşmesi Anı Kaydedildi
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Şırnak Beytüşşebap'ta yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığ düşmesi anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda kepçe operatörü yaralı olarak kurtarıldı.

Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında kepçe operatörünün yaralı kurtulduğu çığ anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında yol açma çalışmaları sırasında saat 15.00 sularında çığ düşmüştü. Kardan kapanan yolu açmaya çalışan İl Özel İdaresi çalışanları çığ altında kalmıştı. Kar altında kalan iş makinasının operatörü, kurtarılarak Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kara gömülen iş makinası da ekiplerin çalışmaları neticesinde gece saatlerinde kar altından çıkarılırken, cep telefonu kamerası ile kaydedilen çığ düşme anı ve kepçenin kar altında kaybolduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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