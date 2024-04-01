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Şırnak'ta bir erkek cesedi bulundu

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Şırnak'ta bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt mevkiinde saat 16.20 sularında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yatığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.G. (64) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Devlet Hastanesi Çakırsöğüt Şırnak Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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