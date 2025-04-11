Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi

Protestolarda tutuklanan öğrencilerle ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler

Şırnak'ta Beton Mikseri Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Şırnak'ta Beton Mikseri Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyar T. yönetimindeki 30 AB 357 beton mikseri, Kasrik beldesi ile Akçay köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.