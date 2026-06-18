Şırnak merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Ilısu Barajı kenarında kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 914 kök kenevir bitkisi, 230 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Barajı kıyısında yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheliye yönelik Şırnak, Siirt ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 18 Haziran 2026'da düzenlenen operasyonlarda; M.Ş.A., B.B., A.T., A.E. ve R.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve Ilısu Barajı kenarında belirlenen arazide yapılan detaylı aramalarda 914 kök kenevir bitkisi, 230 gram kubar esrar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan titiz soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı