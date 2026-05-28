Şırnak'ta iki aile arasında arazi kavgası: 5 yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay, Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve silahların da devreye girmesiyle büyük bir kavgaya dönüştü. Köy meydanının savaş alanına döndüğü kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümesini engellemek amacıyla köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
