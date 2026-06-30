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Şırnak'ta 83 firari yakalandı

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Şırnak'ta 22-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 83 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü de cezaevine teslim edildi.

Şırnak'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 83 kişi yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 22-28 Haziran tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 83 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden 25 yıl, dolandırıcılık suçundan ise 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü de cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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