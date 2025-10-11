Haberler

Şırnak'ta 500 Adet Kaçak Tabanca Ele Geçirildi

Şırnak'ta 500 Adet Kaçak Tabanca Ele Geçirildi
Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, namlusu işleme tutularak atışa hazır hale getirilebilen 500 adet tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı silah taşımaya yönelik bir planı engelledi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından namlusu işleme tutularak atışa hazır hale getirilebilen 500 adet tabanca ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonla, halkın huzurunu bozmaya yönelik bir plan engellendi. İstihbarat çalışmaları sonucu bir kargo aracında yapılan aramada, namlusu işleme tabi tutularak atışa hazır hale getirilebilen 500 adet "Maraton G19 cal. 9 milimetre PAK" ibareli tabanca ele geçirildi.

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin yasa dışı yollardan kente silah sokmaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonla ele geçirilen tabancalar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığı bitirme kararlılığının aralıksız süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Sözümüzün arkasındayız, mücadelemiz devam edecek" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
