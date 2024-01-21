Şırnak'ta 114 Tabanca ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta son 6 aylık asayiş olaylarında 114 adet tabanca ve çok sayıda malzeme gele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 6 alık asayiş olaylarında 114 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 17 adet uzun namlulu silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda; 114 adet ruhsatsız tabanca,3 bin 71 adet silah mermisi, 3 kilo 433 gram uyuşturucu maddesi, 117 adet uyuşturucu hap,17 adet uzun namlulu silah, 113 bin 623 adet makaron, 2 kilo 580 gram tütün, 9 bin 593 adet elektronik sigara, 168 litre kaçak alkol, 1 milyon 3 bin 783 adet bandrol, 2 bin 944 adet sahte para, 4 adet tarihi eser, 9 bin 950 adet silah parçası ve 73 adet şarjör ele geçirildi.