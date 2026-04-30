Sinop'ta zincirleme kaza: 1 yaralı

Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop çıkışı istikametine seyreden M.U. idaresindeki 55 AUC 233 plakalı otomobil, adliye ek binası önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazayı fark ederek ani fren yapan L.Y. idaresindeki 06 EKY 719 plakalı otomobile ise arkasından gelen Ö.F.A. yönetimindeki 57 KK 036 plakalı kamyonet çarptı. Zincirleme kazada, 06 EKY 719 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

