Haberler

Sinop'ta yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

Sinop'ta yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta bir şahsın yüksekten düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olayın aslında bir darp olayı olduğunu belirledi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta bir şahsın yüksekten düştüğü yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Abalı köyü Akliman Mahallesi Camii'nde 13.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın yüksekten düştüğünü ihbar alan ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını, olayın darp konusu olduğu anlaşıldı. Ekipler, darp edilen kişiyi darp raporu almak için hastaneye götürdü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi

Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirasını duyan kulaklarına inanamıyor
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada