Sinop'ta yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

Sinop'ta bir şahsın yüksekten düştüğü yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Abalı köyü Akliman Mahallesi Camii'nde 13.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın yüksekten düştüğünü ihbar alan ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını, olayın darp konusu olduğu anlaşıldı. Ekipler, darp edilen kişiyi darp raporu almak için hastaneye götürdü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP