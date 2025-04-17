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Sinop'ta Yangın: İki Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'ta Yangın: İki Daire Kullanılamaz Hale Geldi
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Sinop'un Eymir köyünde iki dairenin bulunduğu tek katlı evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evi tamamen kullanılmaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta bir köyde çıkan yangında iki dairenin yan yana bulunduğu ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Merkez ilçe Eymir köyü Şahin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı iki dairenin yan yana bulunduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, TOMA ve OSB ekipleri müdahale etti. Destek için Sinop Emniyetine ait TOMA aracı da bölgeye geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen evde kimsenin olmadığı, ev sahiplerinin İstanbul'a yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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