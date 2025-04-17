Sinop'ta Yangın: İki Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'ta bir köyde çıkan yangında iki dairenin yan yana bulunduğu ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Merkez ilçe Eymir köyü Şahin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı iki dairenin yan yana bulunduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, TOMA ve OSB ekipleri müdahale etti. Destek için Sinop Emniyetine ait TOMA aracı da bölgeye geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen evde kimsenin olmadığı, ev sahiplerinin İstanbul'a yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP