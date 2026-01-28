Sinop'ta çıkan yangında ev küle döndü

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Ayancık ilçesi Bahçeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevrede bulunan diğer yapılara sirayet etmesini önledi. Yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİNOP